Токаев выступил с предложением о совместной добыче РЗМ в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам Центральной Азии консолидировать усилия для освоения, добычи и переработки редкоземельных металлов и привлечения передовых технологий в эту сферу.
«Перспективно видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений», — заявил Токаев, выступая на VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте.
