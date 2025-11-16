Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев выступил с предложением о совместной добыче РЗМ в Центральной Азии

Токаев предложил странам Центральной Азии объединить усилия по добыче РЗМ.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам Центральной Азии консолидировать усилия для освоения, добычи и переработки редкоземельных металлов и привлечения передовых технологий в эту сферу.

«Перспективно видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений», — заявил Токаев, выступая на VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте.

Президент Казахстана 14—16 ноября находится с госвизитом в Узбекистане. В субботу Токаев и Мирзиёев провели переговоры в ташкентской резиденции «Куксарой».

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше