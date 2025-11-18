«Развитие диалога с арабским миром»: состоялась встреча главы Башкирии с высоким гостем из Королевства Бахрейн

В Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с председателем Высшего Совета по делам ислама Королевства Бахрейн шейхом Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Халифой, который прибыл в республику для участия в Международной конференции «Идеалы и ценности Ислама: Одна умма — общая судьба», а также в торжественных мероприятиях к 45-летию избрания Талгата-хазрата Таджуддина Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России.
Как отметил Хабиров, в последние годы президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа много делают для укрепления добрых отношений между странами. Глава региона выразил уверенность, что взаимодействие между Башкирией и Бахрейном будет способствовать развитию диалога между Россией и арабским миром.
— Считаю, что у нас есть неплохие перспективы в сферах бизнеса и торговли, образования, культуры, туризма, — заявил глава республики.
Хабиров также поблагодарил шейха за приглашение посетить Бахрейн и сообщил о планах организации визита башкирской делегации, что позволит продолжить дальнейшую созидательную работу между сторонами.
