Новый перронный автобус появился в аэропорту Иркутска

Как сообщает пресс-служба авиагавани, автобус оснащен дизельным двигателем Cummins, автоматической коробкой передач Allison, а также трехуровневой пневмосистемой, позволяющей регулировать высоту кузова для удобной посадки и высадки путешественников. Кроме того, в транспорте есть камеры внутреннего и наружного наблюдения, а также системы отопления и кондиционирования салона.