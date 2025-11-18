Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый перронный автобус появился в аэропорту Иркутска

IrkutskMedia, 18 ноября. Автопарк аэропорта Иркутска пополнился еще одним перронным автобусом WGBD08. Он будет перевозить пассажиров между терминалами и воздушными суднами.

Источник: Пресс-служба аэропорта Иркутска

Как сообщает пресс-служба авиагавани, автобус оснащен дизельным двигателем Cummins, автоматической коробкой передач Allison, а также трехуровневой пневмосистемой, позволяющей регулировать высоту кузова для удобной посадки и высадки путешественников. Кроме того, в транспорте есть камеры внутреннего и наружного наблюдения, а также системы отопления и кондиционирования салона.

Напомним, в феврале в аэропорту Иркутска появились три современных автобуса. Автопарк пополнили два перронных WGBD08 и один для бизнес-класса Golden Dragon XML 6122J.