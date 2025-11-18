Ричмонд
Более 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что с начала года специалисты ведомства провели 31 проверку торговых точек в регионе.

Источник: минпром Нижегородской области

В рамках этих мероприятий было выявлено множество нарушений, составлено 28 административных протоколов и изъято свыше 900 единиц алкогольной продукции. В ходе одного из последних рейдов более 300 бутылок алкоголя изъяли в Канавинском районе Нижнего Новгорода. По итогам проверки проверяющие нашли нарушения, связанные с отсутствием лицензий и сопроводительных документов на реализуемую продукцию.

В отношении нарушителей возбуждено дело об административных правонарушениях. Внеплановые рейды проводятся на основании обращений граждан, а также благодаря аналитике, предоставляемой системой межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования, разработанной министерством.

Ранее сообщалось, что зоны запрета продажи алкоголя утвердят в Нижнем Новгороде.