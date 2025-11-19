Ричмонд
«Обсуждает весь Threads*». Милиция задержала гомельчанку, совершившую серию мошенничеств

МВД: гомельчанка провернула серию афер и взбудоражила соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали жительницу Гомеля, которую обвиняют в совершении ряда мошенничеств. Подробнее рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, по подозрению в мошенничестве задержана уроженка Гомельской области, ее действия взбудоражили соцсети.

— Задержана девушка, которую обсуждает весь Threads*, — проинформировали в пресс-службе.

В ГУВД пояснили, что 23-летнюю гомельчанку подозревают в мошенничестве, связанном с покупкой одежды через интернет, а также краже из квартиры знакомой и других преступлениях.

К слову, летом 2025-го фигурантку привлекали к уголовной ответственности за невозврат долга. Тогда ее приговорили к 180 часам общественных работ. Уже в ноябре на нее составили административный протокол за неоплату посуточной аренды квартиры в жилом комплексе в Минске. Суд назначил ей штраф 20 базовых величин (840 белорусских рублей в ноябре 2025-го).

Сейчас гомельчанка задержана, в отношении нее возбуждены два уголовных дела. Также в милиции заявили о том, что аферистка без оплаты пользовалась услугами в сфере красоты, не оплачивала такси и арендное жилье, танцевальную студию, предоставляла поддельные чеки.

— Проверки продолжаются. Пострадавшим от действий задержанной следует обратиться в милицию по телефону 102, — прокомментировали в ГУВД.

Сервис Threads* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.