«Обсуждает весь Threads*». Милиция задержала гомельчанку, совершившую серию мошенничеств

К слову, летом 2025-го фигурантку привлекали к уголовной ответственности за невозврат долга. Тогда ее приговорили к 180 часам общественных работ. Уже в ноябре на нее составили административный протокол за неоплату посуточной аренды квартиры в жилом комплексе в Минске. Суд назначил ей штраф 20 базовых величин (840 белорусских рублей в ноябре 2025-го).