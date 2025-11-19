В Минске задержали наркозакладчика-иностранца, уголовное дело передано в суд

В ведомстве добавили, что при задержании мужчины сотрудники правоохранительных органов при нем обнаружили и изъяли 49 свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP массой 62,30 г. Кроме того, по месту его жительства найдено 40 свертков с особо опасным психотропным веществом 4-СМС массой 53,41 г, а также установлено и изъято 7 тайников с аналогичным веществом массой 7,05 г.