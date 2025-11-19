В Минске задержали наркозакладчика-иностранца, уголовное дело передано в суд

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего иностранного гражданина, которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ, совершенные организованной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.
Согласно материалам уголовного дела, в июле 2023 года иностранный гражданин прибыл на территорию Республики Беларусь с целью трудоустройства. В 2025 году в одном из мессенджеров он познакомился с девушкой, которая сообщила ему, что занимается распространением запрещенных веществ, и предложила тоже поучаствовать. Обвиняемый, осознавая незаконный характер такого заработка, все же согласился.
В ведомстве добавили, что при задержании мужчины сотрудники правоохранительных органов при нем обнаружили и изъяли 49 свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP массой 62,30 г. Кроме того, по месту его жительства найдено 40 свертков с особо опасным психотропным веществом 4-СМС массой 53,41 г, а также установлено и изъято 7 тайников с аналогичным веществом массой 7,05 г.
Из показаний обвиняемого следует, что полученные денежные средства он планировал использовать для возвращения на родину, а также чтобы «побаловать себя» новыми вещами и покупками.
Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (г. Минска) райотдела Следственного комитета.
После изучения материалов дела в прокуратуре Фрунзенского района Минска пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения. -0-