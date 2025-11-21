Хабаровский край в тройке лидеров Всероссийского конкурса путешествий

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя красоты Дальнего Востока, прошли существующими тропами или создали свои маршруты, поделились эмоциями. Благодаря присланным фильмам каждый сможет пережить волнующее приключение вместе с теми, кто прошёл по дальневосточной земле», — отметил инициатор проекта, заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.