Хабаровский край в тройке лидеров Всероссийского конкурса путешествий

Хабаровский край занял третье место по количеству участников III сезона Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», — сообщает пресс-служба организаторов. За первые шесть месяцев на оценку жюри поступило 506 видеоработ о путешествиях по Дальнему Востоку и Арктике.
«Мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя красоты Дальнего Востока, прошли существующими тропами или создали свои маршруты, поделились эмоциями. Благодаря присланным фильмам каждый сможет пережить волнующее приключение вместе с теми, кто прошёл по дальневосточной земле», — отметил инициатор проекта, заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.
Больше всего фильмов прислано о Сахалинской области — 148, Приморскому краю — 84, Хабаровскому краю — 56. Лидирует номинация «Пешее путешествие» (323 фильма), затем «Водное путешествие» (80), «Зимнее путешествие» (33) и «Арктическое путешествие» (58). Специальная номинация «Тропами Победы» включает 12 фильмов.
Приём заявок продолжается до 15 января 2026 года. Короткометражные фильмы до 8 минут о путешествиях по Дальнему Востоку или Арктике можно присылать через сайт путешественникдв.рф.
Главное условие — путешествие должно быть совершено без использования моторной техники, кроме дороги до начальной точки маршрута.
Главный приз — 3 млн рублей.