Умер чемпион мира по футболу 1990 года Дитер Херцог

Бывший футболист сборной ФРГ Дитер Херцог, ставший чемпионом мира 1990 года, скончался в возрасте 79 лет.

Бывший футболист сборной ФРГ Дитер Херцог, ставший чемпионом мира 1990 года, скончался в возрасте 79 лет. Информацию о его смерти распространила пресс-служба Германского футбольного союза, не уточняя причин кончины.

Херцог, выступавший на позиции полузащитника, представлял такие немецкие клубы как «Хамборн 07», «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Байер».

За национальную сборную он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями. На победном для команды чемпионате мира 1990 года футболист дважды появлялся на поле, но не участвовал в финальной игре турнира.

Ранее сообщалось, что композитор Григорий Корчмар скончался на 78-м году жизни.

