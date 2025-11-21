Умер чемпион мира по футболу 1990 года Дитер Херцог

Бывший футболист сборной ФРГ Дитер Херцог, ставший чемпионом мира 1990 года, скончался в возрасте 79 лет. Информацию о его смерти распространила пресс-служба Германского футбольного союза, не уточняя причин кончины.
Херцог, выступавший на позиции полузащитника, представлял такие немецкие клубы как «Хамборн 07», «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Байер».
За национальную сборную он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями. На победном для команды чемпионате мира 1990 года футболист дважды появлялся на поле, но не участвовал в финальной игре турнира.
