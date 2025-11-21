В Хабаровске ужесточили борьбу с нелегальной торговлей

По информации пресс-службы городской администрации, в разных районах краевой столицы проходят рейды, направленные на выявление и ликвидацию точек сбыта небезопасной продукции.
Один из таких рейдов накануне провели в Железнодорожном районе. Стихийная торговля появилась вблизи павильонов и остановки общественного транспорта, что привлекло продавцов высокой проходимостью, но вызвало недовольство горожан из-за антисанитарии и качества товаров.
Сотрудники управления торговли изъяли просроченную продукцию и утилизировали её на месте. Аналогичная работа проводится и в других районах. На улице Гагарина, например, вместе с просроченными товарами была конфискована рыба неизвестного происхождения. Организаторам назначили штрафы.
При этом оборудованные рынки с доступными торговыми местами находятся всего в нескольких метрах от стихийных точек. По словам администрации, на них можно легально реализовывать как коммерческую продукцию, так и товары собственного производства, а часть мест предоставляется бесплатно.
В мэрии отмечают, что обращения жителей по поводу стихийных рынков поступают регулярно. Горожане жалуются на антисанитарные условия и риски для здоровья, однако некоторые покупатели продолжают выбирать нелегальные точки.
«Администрация города предоставляет условия для легальной торговли — оборудованные места, в том числе бесплатные. Те, кто игнорирует правила и организует нелегальные точки, должны помнить: штрафы неизбежны. Стихийные рынки — это не просто нарушение порядка, это прямая угроза здоровью людей», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.