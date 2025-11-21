Ричмонд
Определен подрядчик для ремонта исторического бульвара в Севастополе

Историческим бульваром в Севастополе займется госпредприятие.

Источник: Правительство Севастополя

Правительство России определило единого поставщика для благоустройства Исторического бульвара в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Единым поставщиком стало государственное предприятие АО «Севастопольстройпроект», которое займется подготовкой проектной документации, инженерными изысканиями и строительными работами.

На бульваре восстановят исторические объекты, включая беседку «Грибок», проложат коммуникации, займутся озеленением, освещением и восстановлением исторического ограждения.

К настоящему времени отреставрированы 15 объектов культурного наследия на территории бульвара, включая здание панорамы «Оборона Севастополя в 1854—1855 годах». Открытие панорамы запланировано на апрель 2026 года.

Прохождение экспертизы проекта благоустройства завершится к весне 2026 года, после чего начнутся основные работы на бульваре.