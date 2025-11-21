Есть ли в современном мире «герой нашего времени», рассказал Адабашьян

Есть ли в современном мире «герой нашего времени» и каков он? Артист считает, что такого пока нет. «Еще не появился, по-моему. Настоящий герой, который сможет на своих плечах что-то приподнять или повернуть, такого, наверное, нет. Много тех, кто пытается это сделать, в том числе наш президент, искренне совершенно это говорю. Но хватит ли у него сил, во-первых? Во-вторых, есть ли за ним такой монолит, на который он может опереться и быть уверенным, что с той стороны ему ничего не грозит, что там такой слой гранита, что его никто не прошибет? Вот этого ощущения нет, потому что такое тестообразное существование у нашей интеллигенции либеральной — два пишем, три в уме, и не то чтобы да, и не то чтобы нет. И этот воздух насилия в мире — воюют все. В разных формах эти войны, но воюют все. У всех есть какие-то претензии. У этих чего-то слишком много, у этих слишком мало. Эти на нашей земле живут, а мы на их земле живем. Там какой-то закон приняли, который нас не устраивает, у этих не того человека выбрали. Масса этих дурацких, в принципе, ерундовых причин, которые не могли бы послужить причиной даже какой-то квартирной ссоры, а теперь это превращается в танки, ракеты, уже теперь разговор о дальности этих ракет. В общем это все гипертрофированное, то, чего существовать не должно. Не просто какая-то опухоль, а уже гигантский нарыв, который каждый норовит порвать в свою сторону», — сказал Александр Адабашьян. -0-