В Геленджике незаконная свалка погубила реликтовые можжевельники

В Геленджике, в районе Мармазинской щели, обнаружили незаконную свалку, которая привела к гибели реликтовых растений и ухудшению состояния почвы. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре.
Специалисты Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с представителями краевого министерства природных ресурсов и администрации Геленджика провели проверку в южной промышленной зоне города. В ходе рейда на прилегающих к землям лесного фонда участках нашли свалку строительных отходов и скальных материалов. Это привело к разрушению плодородного слоя почвы и уничтожению зелёных насаждений, включая можжевельники, занесённые в Красную книгу Краснодарского края. Также пострадали животные, обитающие в данной местности.
Во время проверки специалисты зафиксировали нарушения на фотоснимках, собрали необходимые материалы и осмотрели соседние участки. Прокуратура поручила профильным органам провести дополнительные проверки, принять меры по устранению последствий и оценить ущерб, причиненный природе.
«Вред причинён и животному миру, и редким растениям — это требует незамедлительной реакции со стороны всех ответственных служб», — отметили в надзорном ведомстве. Все материалы экспертизы находятся под контролем прокуратуры; по итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях и возможном привлечении виновных к ответственности в установленном законом порядке.