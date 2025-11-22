На территории парка «Дружба» в Ростове проведут компенсационную высадку деревьев

Ранее на территории парка провели полную ревизию всех деревьев. В итоге вместо 300 деревьев, которые придется спилить, собираются укоренить более 1000 новых. Это увеличит общее количество насаждений в парке на 50%. Подбор пород лиственных выполнили с учетом особенностей почвы.