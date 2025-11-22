На территории парка «Дружба» в Ростове проведут компенсационную высадку деревьев

В Ростове-на-Дону обсудили благоустройство парка «Дружба». На заседании рабочей группы представили дизайн-проект, который создали с учетом предложений общественников, сообщают городские власти.
О завершении разработки дендропроекта рассказал руководитель экспертно-консультационного центра ботанического сада ЮФУ Антон Папков. Специалист отметил, что в схеме размещения зеленых насаждений предусмотрены компенсационные высадки.
Ранее на территории парка провели полную ревизию всех деревьев. В итоге вместо 300 деревьев, которые придется спилить, собираются укоренить более 1000 новых. Это увеличит общее количество насаждений в парке на 50%. Подбор пород лиственных выполнили с учетом особенностей почвы.
По словам Антона Папкова, место отдыха ростовчан планируют украсить живой изгородью.
