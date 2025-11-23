В Петербурге могут запустить новый водный маршрут с причалом на Карповке

На сегодняшний день в Петербурге функционирует 142 организованных причала, из которых 121 находится в аренде у судоходных компаний, а 21 остается в общем доступе. Запуск нового причала на Карповке расширит существующую сеть водных маршрутов, которая является одной из визитных карточек Северной столицы вместе с реками и каналами.