Четыре семьи из Башкирии получат награду за воспитание детей

В республике отметят родителей медалью «Родительская доблесть».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии четыре семьи будут удостоены медали «Родительская доблесть». Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Согласно тексту указа, награждение проводится в знак признания заслуг в воспитании подрастающего поколения, а также значительного вклада в сохранение и развитие семейных традиций. В список награждаемых вошли семья Виктора и Юлии Хомутовых из Благовещенского района, супруги Азамат и Лилия Фаттаховы из Уфы, Наталья Авдонина из Дуванского района, Фатыма Гарифуллина из Ермекеевского района.

