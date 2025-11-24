Четыре семьи из Башкирии получат награду за воспитание детей

Согласно тексту указа, награждение проводится в знак признания заслуг в воспитании подрастающего поколения, а также значительного вклада в сохранение и развитие семейных традиций. В список награждаемых вошли семья Виктора и Юлии Хомутовых из Благовещенского района, супруги Азамат и Лилия Фаттаховы из Уфы, Наталья Авдонина из Дуванского района, Фатыма Гарифуллина из Ермекеевского района.