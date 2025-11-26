В Уфе открыли движение по всем четырем полосам улицы Пугачева

Напомним, ранее, 10 ноября, открыли движение по двум полосам на участке от Геофизиков до транспортной развязки на Генерала Рыленко. Работы на этих участках еще продолжаются, но проезд открыт по всей улице, отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.