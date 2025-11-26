Ричмонд
В Уфе открыли движение по всем четырем полосам улицы Пугачева

Для автолюбителей в Уфе доступен проезд по всем четырем полосам улицы Пугачева от Монумента Дружбы до Геофизиков.

Напомним, ранее, 10 ноября, открыли движение по двум полосам на участке от Геофизиков до транспортной развязки на Генерала Рыленко. Работы на этих участках еще продолжаются, но проезд открыт по всей улице, отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Два дня рабочей недели показали, что движение здесь свободное даже в утренние и вечерние часы пик. Строительство оставшихся полос на участке от Геофизиков до транспортной развязки, боковых проездов и тротуаров завершим в 2026 году», — подчеркнул мэр.