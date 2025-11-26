Знаменитый немецкий музыкант и продюсер Дитер Болен, создатель дуэта Modern Talking и автор хитов для десятков мировых звезд, дал резкое интервью о текущей политической ситуации.
Его слова вызвали гигантскую шумиху в мировых СМИ. В беседе, опубликованной в Telegram-канале Ruptly, Болен раскритиковал антироссийские санкции и высказал ностальгию по временам тесного сотрудничества между Берлином и Москвой.
Эксперты рассказали aif.ru, почему другой участник Modern Talking Томас Андерс никогда не отважится на подобные откровения.
Дитер Болен считает разрыв между ФРГ и РФ экономическим безумием.
Ситуация, в которой оказались две страны, вызывает у музыканта искреннее недоумение.
Сидя в студии в Германии, он заявил: «Все эти глупости мне надоели». И продолжил: «Журналисты могут меня уничтожить. Но если честно, то Германия и Россия — это была просто идеальная команда. Мир, дружба, жвачка… “.
Болен, неоднократно гастролировавший в СССР и России, хорошо знаком с этой крылатой фразой. Однако в своем высказывании он вложил в нее не только ироничный, но и сугубо прагматический смысл.
«Это была просто идеальная команда, потому что мы (ФРГ. — Прим. ред.) получали дешевую энергию. Все было супер… С чисто экономической точки зрения у них было одно, у нас было другое. Эдакий дуэт Modern Talking. И все это решили уничтожить?!» — с удивлением вопрошает артист.
Дитер Болен конкретизировал свою позицию, указав на абсурдность сложившейся экономической модели.
«Они не хотят разговаривать, а в итоге говорят с другими людьми, которые хуже. Делают это, лишь бы покупать энергию и нефть, которая все равно идет окольными путями из России. Но только теперь они стоят уже в три раза дороже… С точки зрения экономики, это абсолютный идиотизм!» — сказал он.
По словам очевидцев, обычно приветливый и невозмутимый Болен во время этого интервью был заметно рассержен и разочарован.
Продюсер оценил возможное выступление Болена в России в миллион евро.
Комментарии немецкой звезды не остались без внимания в России. Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru предположил, что Дитер Болен мог бы с успехом выступить в РФ.
«Группу Modern Talking нигде так не любили, как в России. Поэтому Дитер Болен тепло отзывается о стране. В случае выступления в Москве он мог бы запросить гонорар в районе одного миллиона евро», — отметил Дзюник.
Продюсер также раскрыл возможные детали такого визита.
«У него, наверняка, еще и достаточно сложный райдер, включающий дополнительную охрану, хорошую гостиницу, питание в определенных ресторанах. Хотя у него не было, я думаю, специфических требований, как, например, у Дженифер Лопес, которая заставляла менять обои под конкретный цвет».
Бывшие коллеги по Modern Talking оказались по разные стороны баррикад.
Ярче всего раскол в немецком обществе демонстрирует судьба двух легенд Modern Talking. Если Дитер Болен занимает пророссийскую позицию, то солист дуэта Томас Андерс с начала специальной военной операции решил поддержать Украину.
Андерс активно призывает к помощи Украине через социальные сети, а в январе 2025 года твердо заявил: «Я никогда больше не выступлю в России…».
Комментируя этот раскол, Леонид Дзюник резко высказался об Андерсе:
«Дитер Болен — нормальный. Он всегда был таким. А Томас Андерс всегда был такой… ну девочка-девочкой. А у женщин часто полярные мнения бывают. Андерс как женщина в климаксе — страшная вещь», — сказал он.
Группа Modern Talking окончательно распалась 7 июня 2003 года. Об этом объявил Дитер Болен на концерте в Ростоке перед десятками тысяч зрителей.
В СМИ нет упоминаний о том, что два музыканта обсуждали или спорили друг с другом по теме Украины. Скорее всего для этого не было возможностис — они просто не общаются: Андерс неоднократно говорил, что «у них нет контакта» и «каждый идет своим путем».
Некогда идеальный музыкальный дуэт сегодня олицетворяет собой политический раскол. При этом искренние и эмоциональные высказывания Дитера Болена показывают, что, несмотря на все усилия политиков, в Европе остаются голоса разума.