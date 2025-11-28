Воронежцам пояснили, будут ли отключать домашний интернет

Регулярные сбои в работе мобильного интернета, с которыми жители Воронежской области сталкиваются уже почти полгода, связаны с мерами безопасности. Об этом накануне сообщил министр цифрового развития региона Денис Волков.
По словам чиновника, ограничения применяются из-за угрозы использования дронов с удаленным управлением.
При этом ряд сервисов, и «Комсомольская правда» в их числе, включены в «белый список». Они работают даже при отключениях.
Что касается перебоев с домашним интернетом, то как заверил министр, здесь никаких ограничений нет. Просто в регионе вынуждены постоянно отбивать огромное количество дорогостоящих DDoS-атак, которые забивают каналы «мусорным трафиком».