Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам пояснили, будут ли отключать домашний интернет

Ограничения доступа ко «всемирной паутине» связаны с мерами безопасности.

Регулярные сбои в работе мобильного интернета, с которыми жители Воронежской области сталкиваются уже почти полгода, связаны с мерами безопасности. Об этом накануне сообщил министр цифрового развития региона Денис Волков.

По словам чиновника, ограничения применяются из-за угрозы использования дронов с удаленным управлением.

При этом ряд сервисов, и «Комсомольская правда» в их числе, включены в «белый список». Они работают даже при отключениях.

Что касается перебоев с домашним интернетом, то как заверил министр, здесь никаких ограничений нет. Просто в регионе вынуждены постоянно отбивать огромное количество дорогостоящих DDoS-атак, которые забивают каналы «мусорным трафиком».