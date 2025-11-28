Ричмонд
«Такой же был в 1980-х». Автобусный маршрут длиной около 600 км запускается в Беларуси

Автобусный маршрут длиной около 600 км запускается в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запустят один из самых протяженных автобусных маршрутов, который был в который был в 1980-х. Подробнее об этом сообщил телеграм-канал мэра Гомеля «Владимир Привалов. Официально».

Так, Гродно и Гомель свяжет прямой автобус, протяженность маршрута составит около 600 километров. Прямой автобус будет по пути пересекать четыре области. На данный момент по расписанию рейс будет отправлять дважды в неделю: в пятницу и воскресенье.

Из Гродно автобус будет отправляться в 05.00 утра, а обратно из Гомеля выезжать в 18.10. Время в пути составит 7 часов 37 минут. Количество рейсов могут увеличить при большом спросе. Также по пути автобус будет делать остановки в Щучине, Лиде и Бобруйске.

Стоимость билет из Гродно в Гомель составит 70 белорусских рублей. Интересно, что в 1980-х годах между Гродно и Гомелем также курсировал прямой автобус.

Автобус начнет курсировать с 5 декабря.

Ранее мы писали, что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики Лукашенко.