«Такой же был в 1980-х». Автобусный маршрут длиной около 600 км запускается в Беларуси

Из Гродно автобус будет отправляться в 05.00 утра, а обратно из Гомеля выезжать в 18.10. Время в пути составит 7 часов 37 минут. Количество рейсов могут увеличить при большом спросе. Также по пути автобус будет делать остановки в Щучине, Лиде и Бобруйске.