Бескрайние пески Сахары и буйство зелени. Контрастный и разнообразный Алжир в объективе фотографа БЕЛТА

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алжир — это не только столица страны, город дал ей название. Алжир растянулся вдоль морского побережья на 16 км и расположился амфитеатром на склоне горы Джурджура. Улицы, как ступеньки, возвышаются одна над другой. «Город-лестница» — говорят про Алжир. И действительно, здесь часто улица переходит в лестницу.
Алжир — крупнейший порт, экономический и культурный центр. Красивый белый город утопает в зелени садов, парков и бульваров. Его кварталы застроены многоэтажными зданиями и виллами. Над городом возвышается католический собор Нотр-Дам д’Африк, купола которого далеко видны со стороны моря. В Алжире находятся старейший университет страны, национальная библиотека, музеи изящных искусств, античного и средневекового искусства, древней истории и этнографии и большой ботанический сад.
Население Алжирской Народной Демократической Республики составляет более 40 млн человек, также Алжир — вторая по величине страна Африки с богатейшим наследием финикийской и римской эпох и цитадель коренного населения континента — берберов.
На севере Алжир омывается Средиземным морем, на востоке граничит с Тунисом и Ливией, на юге — с Мали и Нигером, на западе — с Мавританией, Западной Сахарой и Марокко.
Памятник славы и мученичества стал визитной карточкой и страны, и ее столицы. 90-метровый монумент был построен в честь 20-летия независимости Алжира. Ее провозгласили 5 июля 1962 года, но этому предшествовали 8 лет кровопролитной войны. Памятник виден из любой точки столицы. Его даже называют «алжирской Эйфелевой башней». Конструкция напоминает пальмовые листья, которые поднялись вверх и на вершине образовали купол. Под ним горит Вечный огонь.
Большая часть коллекции открытого в 1984 году Национального музея борцов за независимость, расположенного под Памятником славы и мученичества, посвящена оккупации страны Францией и народному сопротивлению против французского колониализма в 1830—1962 годах. Помимо картин, здесь экспонируются оружие, архивные материалы и боевое оснащение, фотографии и документы, принадлежавшие алжирским борцам за независимость, боровшимся против колониализма, а также орудия казни, использовавшиеся французами для наказания участников народного движения в период сопротивления.
