Бескрайние пески Сахары и буйство зелени. Контрастный и разнообразный Алжир в объективе фотографа БЕЛТА

Памятник славы и мученичества стал визитной карточкой и страны, и ее столицы. 90-метровый монумент был построен в честь 20-летия независимости Алжира. Ее провозгласили 5 июля 1962 года, но этому предшествовали 8 лет кровопролитной войны. Памятник виден из любой точки столицы. Его даже называют «алжирской Эйфелевой башней». Конструкция напоминает пальмовые листья, которые поднялись вверх и на вершине образовали купол. Под ним горит Вечный огонь.