Подпольное казино с игровыми автоматами накрыла полиция Владивостока

Организаторами нелегальных азартных игр стали трое местных жителей.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке сотрудники полиции обнаружили незаконное игорное заведение, где с использованием телекоммуникационных сетей проводились азартные игры вне установленной законом игорной зоны. В помещениях подпольного казино изъяли игровое оборудование, денежные средства и документацию, а в отношении причастных лиц возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья».

По данным УМВД России по городу Владивостоку, оперативные мероприятия проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления. В ходе проверки они установили, что трое граждан организовали игорный бизнес с целью получения незаконного дохода, используя информационно‑телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет, и оборудовали для этого помещения, не относящиеся к официальной игорной зоне в Приморье.

Во время обыска полицейские изъяли 82 единицы игрового оборудования, 95 тысяч рублей наличными, а также банковские карты, средства связи и документацию, связанную с деятельностью заведения. Проведённая экспертиза подтвердила, что техника, обнаруженная в зале, предназначалась именно для проведения азартных игр.

С учётом собранных материалов, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.