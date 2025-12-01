Подпольное казино с игровыми автоматами накрыла полиция Владивостока

По данным УМВД России по городу Владивостоку, оперативные мероприятия проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления. В ходе проверки они установили, что трое граждан организовали игорный бизнес с целью получения незаконного дохода, используя информационно‑телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет, и оборудовали для этого помещения, не относящиеся к официальной игорной зоне в Приморье.