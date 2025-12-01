Виновник ДТП с погибшим пассажиром предстанет перед судом в Хабаровском районе

В Хабаровском районе перед судом предстанет водитель, виновный в ДТП, в котором погиб пассажир, а второй получил тяжкие травмы. В июле водитель «Тойоты-Приус» нарушил правила дорожного движения, обогнав автомобили в зоне дорожных работ, несмотря на знак «Обгон запрещен». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".