Виновник ДТП с погибшим пассажиром предстанет перед судом в Хабаровском районе

В Хабаровском районе перед судом предстанет водитель, виновный в ДТП, в котором погиб пассажир, а второй получил тяжкие травмы. В июле водитель «Тойоты-Приус» нарушил правила дорожного движения, обогнав автомобили в зоне дорожных работ, несмотря на знак «Обгон запрещен». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Когда водитель начал обгон, впереди ехал грузовой самосвал, который включил указатель поворота. Водитель «Тойоты», двигаясь на встречной полосе и с превышением скорости, не успел затормозить и выехал за пределы проезжей части.
«В аварии один пассажир скончался на месте, второй был госпитализирован с тяжелыми травмами», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура квалифицировала действия водителя по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Уголовное дело будет рассматривать Хабаровский районный суд.