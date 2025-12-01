Овечкин забил 909-й гол, а белорус Протас забросил «Айлендерс» в пустые ворота

«Вашингтон Кэпиталз» в матче чемпионата НХЛ победил в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1, одержав четвертую победу подряд. Александр Овечкин забросил 909-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру.
«Вашингтон» повел в счете на 8-й минуте первого периода, после того, как Том Уилсон с передачи Александра Овечкина реализовал большинство. А во втором периоде Уилсон забросил еще раз и гости укрепили преимущество — 2:0. В третьем периоде Бо Хорват сократил отставание, реализовав большинство — 1:2.
В концовке матча «Айлендерс» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но успеха не добился. Сначала пустые ворота поразил белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас, а за 31 секунду до сирены шайбу в пустые ворота отправил Александр Овечкин.
Это 68-й гол Овечкина в пустые ворота за карьеру — лучший результат в НХЛ. Всего Александр забил 909 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 986 с учетом плей-офф. До Гретцки, у которого 1016 голов, осталось 30 шайб.
В этом сезоне в активе Александра 25 очков (12 голов и 13 передач) в 26 матчах сезона. У Алексея Протаса — 16 очков (7+9). После серии побед «Вашингтон» вышел на четвертое место в Восточной конференции.
Ранее мы писали, что произошло с Ариной Соболенко на отдыхе в Бразилии, где белоруска встретилась с Роналдо.