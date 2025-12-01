Овечкин забил 909-й гол, а белорус Протас забросил «Айлендерс» в пустые ворота

«Вашингтон» повел в счете на 8-й минуте первого периода, после того, как Том Уилсон с передачи Александра Овечкина реализовал большинство. А во втором периоде Уилсон забросил еще раз и гости укрепили преимущество — 2:0. В третьем периоде Бо Хорват сократил отставание, реализовав большинство — 1:2.