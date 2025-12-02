В омском минимущества стало на одного заместителя министра меньше

В министерстве имущественных отношений Омской области стало меньше на одного заместителя министра. Об этом можно судить по рокировке руководящего состава на официальном сайте ведомства.
Из списков руководства исчезло имя Лилии Гулиевой, которая занимала этот пост с 2019 года. До этого назначения Гулиева проработала в минимущества много лет, возглавляла департамент государственной собственности.
Отметим, что официально об уходе Гулиевой не сообщалось. На данный момент руководит министерством Владимир Ершов, первым заместителем является Александр Матненко, должность заместителя сохранила Лариса Бабешина.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в августе этого года также по-тихому свой пост покинул еще один заместитель министра имущественных отношений Яков Ходос.