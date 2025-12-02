На жену Уилла Смита Джаду Пинкетт-Смит подали в суд за угрозы расправой

Бывший близкий друг американского актёра Уилла Смита Билал Салам подал иск на 3 миллиона долларов против его супруги Джады Пинкетт-Смит, утверждая, что та угрожала ему расправой за разглашение деталей её личной жизни. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на копию судебного документа.
Согласно иску, в вестибюле Пинкетт-Смит подошла к Саламу в сопровождении около семи человек из своего окружения, вела себя агрессивно и прямо угрожала ему.
«Если ты и дальше будешь рассказывать мои личные дела, ты либо пропадёшь без вести, либо получишь пулю», — сказала она.
По утверждению истца, после этого сопровождающие актрисы преследовали его до машины, продолжая угрожать и оскорблять.
Салам также заявляет, что спустя несколько лет против него началась целенаправленная кампания травли в ответ на его отказ помочь Смиту урегулировать последствия скандала, произошедшего на церемонии «Оскар» в 2022 году. Тогда актёр ударил комика Криса Рока за шутку о Джаде Пинкетт-Смит. По словам Салама, из-за этой кампании он пережил серьёзный ущерб для репутации и здоровья, что привело к значительным финансовым потерям.
В связи с этим он требует компенсацию в размере трёх миллионов долларов.
После инцидента на церемонии «Оскар» Уилл Смит публично извинился за свой поступок. Спустя год Крис Рок впервые прокомментировал случившееся, заявив, что «ему до сих пор больно».
