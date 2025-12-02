На жену Уилла Смита Джаду Пинкетт-Смит подали в суд за угрозы расправой

Салам также заявляет, что спустя несколько лет против него началась целенаправленная кампания травли в ответ на его отказ помочь Смиту урегулировать последствия скандала, произошедшего на церемонии «Оскар» в 2022 году. Тогда актёр ударил комика Криса Рока за шутку о Джаде Пинкетт-Смит. По словам Салама, из-за этой кампании он пережил серьёзный ущерб для репутации и здоровья, что привело к значительным финансовым потерям.