В Приморье осудили подростка, устроившего смертельное ДТП

Напомним, в октябре в Ленинградской области четырнадцатилетний семиклассник угнал легковушку и катал четырех друзей-подростков, пока их не остановили правоохранители. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).