В Приморье осудили подростка, устроившего смертельное ДТП

Суд в Приморском крае вынес приговор шестнадцатилетнему подростку, который пьяным устроил ДТП, в результате чего погиб один человек и ещё несколько пострадали, сообщила прокуратура региона.
Авария произошла в начале августа. Юноша ехал за рулём автомобиля без прав. Он двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска и врезался в машину, которая следовала впереди.
Подростку было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами).
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года», — отметили в прокуратуре.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, в октябре в Ленинградской области четырнадцатилетний семиклассник угнал легковушку и катал четырех друзей-подростков, пока их не остановили правоохранители. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).