Потолок на станции «Чернышевская» привели в порядок после некачественного ремонта

Специалисты восстановили штукатурный слой.

Источник: Прокуратура Петербурга

Потолок в вестибюле станции метро «Чернышевская» привели в порядок. Работы провели по требованию правоохранителей. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

— Частичное отслоение штукатурного слоя стало следствием некачественной подготовки раствора и поверхности перед его нанесением. Из-за этого на потолке стали появляться трещины, — пояснили в ведомстве.

После неприятной октябрьской находки прокурор Петербургского метрополитена внес представление об устранении нарушений в отношении подрядчика. Тогда он заверил, что приличный вид потолку вернут до 7 ноября 2025 года, что и было сделано.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как выглядят две станции коричневой ветки метро Северной столицы за месяц до окончания стройки.