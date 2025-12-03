Штрафы до 250 тысяч рублей: в Башкирии собираются сурово карать за нарушение запрета продажи энергетиков

Толкачев подчеркнул, что запрет касается только напитков, специально обогащенных тонизирующими веществами, такими как кофеин, экстракты гуараны, женьшеня или лимонника в определенной концентрации. Натуральные напитки, такие как кумыс или квас, к энергетикам не относятся и под ограничение не подпадают, так как не содержат искусственно добавленных стимуляторов.