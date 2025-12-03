Штрафы до 250 тысяч рублей: в Башкирии собираются сурово карать за нарушение запрета продажи энергетиков

Депутаты парламенты Башкирии на заключительном заседании осенней сессии рассмотрят законопроект, вводящий административную ответственность за нарушение запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков.
Как отметил председатель регионального Госсобрания Константин Толкачев, на территории Башкирии действует запрет на продажу энергетиков в образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры, физкультуры и спорта. Однако до сих пор отсутствовали конкретные санкции для нарушителей. Новый законопроект восполняет этот пробел.
Протоколы об административных правонарушениях и дела будет рассматривать Министерство торговли и услуг Башкирии. За продажу энергетиков в запрещенных местах предусмотрены следующие штрафы:
— для граждан — от 3 000 до 4 000 рублей;
— для должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей;
— для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.
За повторное нарушение штрафы значительно вырастут: для граждан — до 5 000 рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, а для организаций — до 250 000 рублей.
Толкачев подчеркнул, что запрет касается только напитков, специально обогащенных тонизирующими веществами, такими как кофеин, экстракты гуараны, женьшеня или лимонника в определенной концентрации. Натуральные напитки, такие как кумыс или квас, к энергетикам не относятся и под ограничение не подпадают, так как не содержат искусственно добавленных стимуляторов.
