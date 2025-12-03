Ричмонд
Эксперт назвала средний возраст белорусского телезрителя — и это не пенсионеры

Эксперт сказала, люди какого возраста чаще других смотрят телевизор в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт рассказала, люди какого возраста в Беларуси больше других смотрят телевизор. Статистику раскрыла заместитель гендиректора компании «МедиаИзмеритель» Виктория Гуринович в эфире телеканала «Беларусь 1».

Статистика показывает, что в Беларуси среди телезрителей процент женщин выше, чем процент мужчин: 62,1% и 37,9% соответственно. При этом наибольшее количество телезрителей регистрируется в возрастных группах 35 лет — 54 года, затем идут телезрители старше 65 лет.

То есть активнее других в Беларуси смотрит телевизор трудоспособное население, которое и самая платежеспособная категория с точки зрения рекламодателя.

— Телевидение востребовано во всех возрастных аудиториях, просто где-то больше, где-то-меньше, — уточнила Виктория Гуринович.

Также эксперт обратила внимание, что среднестатистический телезритель, в принципе, это и средний гражданин Беларуси. Это человек, который смотрит телевизор 4 — 6 часов в сутки, предпочитает развлекательный контент и кинопрограммы, по вечерам смотрит новости, а по выходным — аналитические программы. Также такой средний белорусский телезритель слушает радио 3 — 4 часа в сутки.

Ранее мы писали, что два новых телеканала появились в Беларуси с 24 ноября.

А еще «Белтелеком» сказал про два телеканала, которые перестали вещать в Беларуси.

Тем временем виза в Египет подорожала почти в два раза для туристов из Беларуси.