Эксперт назвала средний возраст белорусского телезрителя — и это не пенсионеры

Эксперт рассказала, люди какого возраста в Беларуси больше других смотрят телевизор. Статистику раскрыла заместитель гендиректора компании «МедиаИзмеритель» Виктория Гуринович в эфире телеканала «Беларусь 1».
Статистика показывает, что в Беларуси среди телезрителей процент женщин выше, чем процент мужчин: 62,1% и 37,9% соответственно. При этом наибольшее количество телезрителей регистрируется в возрастных группах 35 лет — 54 года, затем идут телезрители старше 65 лет.
То есть активнее других в Беларуси смотрит телевизор трудоспособное население, которое и самая платежеспособная категория с точки зрения рекламодателя.
— Телевидение востребовано во всех возрастных аудиториях, просто где-то больше, где-то-меньше, — уточнила Виктория Гуринович.
Также эксперт обратила внимание, что среднестатистический телезритель, в принципе, это и средний гражданин Беларуси. Это человек, который смотрит телевизор 4 — 6 часов в сутки, предпочитает развлекательный контент и кинопрограммы, по вечерам смотрит новости, а по выходным — аналитические программы. Также такой средний белорусский телезритель слушает радио 3 — 4 часа в сутки.
