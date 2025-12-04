Ричмонд
В Госдуме хотят разместить на 500-рублевой купюре новое изображение: как она будет выглядеть

В Госдуме хотят разместить на 500-рублевой купюре фото знамени Победы.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным предложили разместить на 500 рублёвой купюре изображение знамени Победы, водружённого на Рейхстаге.

Обращение с таким предложением парламентарии направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Копия письма, как сообщается, находится в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность размещения изображения на основе фотографии Е. А. Халдея “Знамя Победы над Рейхстагом” на обновленной 500-рублевой купюре», — отмечается в тексте документа.

Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости пояснил, что причиной обращения стала ситуация вокруг общественного голосования по выбору символа для новой купюры. По его словам, обсуждение вызвало серьёзные споры и даже попытки накрутки голосов, после чего Банк России аннулировал результаты.

Афонин отметил, что решение разместить на банкноте фотографию одного из самых узнаваемых символов Великой Победы, по его мнению, могло бы снять возникшие разногласия.

Ранее Центральный банк России объявил о планах выпустить обновленную банкноту номиналом 1000 рублей в декабре 2025 года.

