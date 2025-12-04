В Госдуме хотят разместить на 500-рублевой купюре новое изображение: как она будет выглядеть

Юрий Афонин в разговоре с РИА Новости пояснил, что причиной обращения стала ситуация вокруг общественного голосования по выбору символа для новой купюры. По его словам, обсуждение вызвало серьёзные споры и даже попытки накрутки голосов, после чего Банк России аннулировал результаты.