В Ташкенте для борьбы с пробками будут использовать ИИ и создадут единый центр

«В ходе презентации было предложено создать Ташкенте единый центр по организации дорожного движения для внедрения подобной системы. Центр будет заниматься анализом и моделированием транспортных и пешеходных потоков, внедрением и управлением интеллектуальной транспортной системой, разработкой и реализацией транспортного и мастер-плана и каркаса, организацией городских парковок, развитием инфраструктуры для зарядки электромобилей и стимулированием использования средств индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.