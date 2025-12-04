Ричмонд
В Ростове лошадей разрешили оставить на ипподроме до мая 2026 года

Власти прокомментировали ситуацию после попытки сноса конюшен на Ростовском ипподроме.

В Ростове-на-Дону компания-арендодатель согласилась продлить срок содержания лошадей на ипподроме до 1 мая 2026 года. Об этом после сообщений о начале сноса конюшен рассказал заместитель губернатора Владимир Ревенко.

Соглашение, которое было достигнуто по итогам переговоров, даст необходимое время для проработки решения вопроса с размещением животных.

— Подчеркиваю, ситуация находится на контроле. Ведем диалог со всеми сторонами, чтобы найти сбалансированный вариант. Будем информировать о ситуации, — прокомментировал Владимир Ревенко.

Напомним, ранее конезаводчиков оповестили о закрытии спортивного объекта. После этого власти региона отметили, что не могут диктовать собственнику свои требования, но намерены проследить за тем, чтобы проект обустройства территории не получился в итоге «безликой многоэтажной застройкой». Известно, что обстоятельства, связанные с ипподромом начали выяснять представители прокуратуры.

