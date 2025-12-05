Почти 1000 единиц техники борется со снегом в Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области в полном объёме перевело технику и подрядные организации на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. На расчистку магистралей и борьбу с гололёдицей уже выведено 954 единицы спецтехники, ещё 413 находятся в резерве. Общий парк дорожных машин, включая КДМ, автогрейдеры и погрузчики, составляет 1367 единиц.
Техника проводит патрульную очистку и противогололёдную обработку, особое внимание уделяется участкам у социальных объектов, где к работе подключены дорожные рабочие. Контроль за уборкой осуществляют дорожные мастера и кураторы. Для помощи водителям на трассах работают мобильные пункты обогрева, оснащённые тепловыми пушками, инструментом и средствами для «прикуривания» автомобилей. В случае необходимости дорожные службы готовы помочь с доставкой людей в тёплое место или организовать эвакуацию автомобиля.
«Все службы работают в усиленном режиме. В случае ухудшения погоды мы готовы немедленно вывести на дороги всю имеющуюся технику», — отметили в ведомстве.