Почти 1000 единиц техники борется со снегом в Новосибирской области

Техника проводит патрульную очистку и противогололёдную обработку, особое внимание уделяется участкам у социальных объектов, где к работе подключены дорожные рабочие. Контроль за уборкой осуществляют дорожные мастера и кураторы. Для помощи водителям на трассах работают мобильные пункты обогрева, оснащённые тепловыми пушками, инструментом и средствами для «прикуривания» автомобилей. В случае необходимости дорожные службы готовы помочь с доставкой людей в тёплое место или организовать эвакуацию автомобиля.