Казань и Набережные Челны свяжут регулярным водным сообщением в 2026 году

Татарстан планирует возродить регулярное водное сообщение между Казанью и Набережными Челнами в 2026 году. Об этом на заседании заявил генеральный директор АО «Флот республики» Роман Лизалин.
По словам Лизалина, первоначально рейсы будут выполняться три раза в неделю. Работа по организации маршрута ведется совместно с Министерством транспорта республики. Это направление существовало еще в советское время. Теперь его планируется восстановить для развития внутреннего туризма. Для обеспечения круглогодичной навигации компания рассматривает возможность приобретения двух судов на воздушной подушке «Парма-44».
Напомним, в октябре 2025 года в Казани новый «Метеор» «Герман Серебренников» совершил свой первый рейс. Судно с пассажирами проследовало до Свияжска.