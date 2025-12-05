Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казань и Набережные Челны свяжут регулярным водным сообщением в 2026 году

Это направление существовало еще в советское время.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан планирует возродить регулярное водное сообщение между Казанью и Набережными Челнами в 2026 году. Об этом на заседании заявил генеральный директор АО «Флот республики» Роман Лизалин.

По словам Лизалина, первоначально рейсы будут выполняться три раза в неделю. Работа по организации маршрута ведется совместно с Министерством транспорта республики. Это направление существовало еще в советское время. Теперь его планируется восстановить для развития внутреннего туризма. Для обеспечения круглогодичной навигации компания рассматривает возможность приобретения двух судов на воздушной подушке «Парма-44».

Напомним, в октябре 2025 года в Казани новый «Метеор» «Герман Серебренников» совершил свой первый рейс. Судно с пассажирами проследовало до Свияжска.