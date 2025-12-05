Казань и Набережные Челны свяжут регулярным водным сообщением в 2026 году

По словам Лизалина, первоначально рейсы будут выполняться три раза в неделю. Работа по организации маршрута ведется совместно с Министерством транспорта республики. Это направление существовало еще в советское время. Теперь его планируется восстановить для развития внутреннего туризма. Для обеспечения круглогодичной навигации компания рассматривает возможность приобретения двух судов на воздушной подушке «Парма-44».