«Не волнуйтесь. Мы присмотрим за ними». Долина рассказала о слежке за семьей со стороны мошенников

Мошенники следили за семьей певицы Ларисы Долиной. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
В ноябре суд оставил квартиру Долиной в ее собственности, несмотря на продажу под влиянием мошенников. Покупательница Полина Лурье не получила назад свои деньги, а ее иск был отклонен.
«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Мои девочки уезжают на дачу, вот на этот загородный участок. И мне звонит Князь (имеет в виду мошенника) и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче? Вы не волнуйтесь. Мы присмотрим за ними”, — заявила Долина.
Ранее KP.RU писал, что Долина приняла «единственное решение» вернуть Лурье деньги за квартиру. По ее словам, она хочет быть честна перед самой собой. Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.