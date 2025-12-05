Ричмонд
«Не волнуйтесь. Мы присмотрим за ними». Долина рассказала о слежке за семьей со стороны мошенников

Долина рассказала о слежке мошенников за ее семьей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники следили за семьей певицы Ларисы Долиной. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

В ноябре суд оставил квартиру Долиной в ее собственности, несмотря на продажу под влиянием мошенников. Покупательница Полина Лурье не получила назад свои деньги, а ее иск был отклонен.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Мои девочки уезжают на дачу, вот на этот загородный участок. И мне звонит Князь (имеет в виду мошенника) и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче? Вы не волнуйтесь. Мы присмотрим за ними”, — заявила Долина.

Ранее KP.RU писал, что Долина приняла «единственное решение» вернуть Лурье деньги за квартиру. По ее словам, она хочет быть честна перед самой собой. Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.