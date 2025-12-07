Татарстанцам рассказали, какие выплаты можно получить по ОСАГО

Полис ОСАГО является обязательным для всех владельцев автомобилей в Татарстане. Однако не все водители полностью понимают условия выплат по нему. Страховое возмещение положено только пострадавшей стороне в дорожно-транспортном происшествии, тогда как виновник аварии не может рассчитывать на компенсацию от страховой компании.