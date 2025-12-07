Татарстанцам рассказали, какие выплаты можно получить по ОСАГО

Полис ОСАГО является обязательным для всех владельцев автомобилей в Татарстане. Однако не все водители полностью понимают условия выплат по нему. Страховое возмещение положено только пострадавшей стороне в дорожно-транспортном происшествии, тогда как виновник аварии не может рассчитывать на компенсацию от страховой компании.
Согласно законодательству, максимальная выплата по ОСАГО за вред жизни или здоровью составляет 500 тысяч рублей, а за материальный ущерб автомобилю — 400 тысяч рублей. Если стоимость ремонта превышает эту сумму, что часто происходит с автомобилями премиум-класса, разницу обязан возместить виновник ДТП из собственных средств.
Эксперты напоминают, что для получения выплаты необходимо своевременно оформить все документы и обратиться в страховую компанию. Также важно учитывать, что страховщики могут отказать в компенсации при нарушении условий договора, например, если водитель находился в состоянии опьянения или не имел действующего полиса на момент аварии.