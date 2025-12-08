Telegram заменил входы по SMS-кодам и небезопасным паролям: что появилось в мессенджере

Мессенджер Telegram внедрил современную технологию аутентификации Passkey. Она позволит пользователям iOS и Android входить в аккаунт без традиционного пароля. Функция стала доступна 7 декабря.
Новая функция призвана заменить небезопасные пароли и SMS-коды. Для ее настройки нужно сгенерировать ключ доступа и пройти биометрическую верификацию.
Основное преимущество нововведения — вход в мессенджер без необходимости запоминать пароль и вводить проверочные коды.
До этого предприниматель Павел Дуров объявил о создании вычислительной сети Cocoon, построенной на блокчейне TON с интеграцией ИИ. Основная задача платформы — предоставить пользователям приватную и защищённую среду для выполнения AI-инференса.
Ранее мессенджеру был назначен административный штраф в размере 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенные материалы.