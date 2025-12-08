Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegram заменил входы по SMS-кодам и небезопасным паролям: что появилось в мессенджере

Telegram внедрил функцию входа без пароля Passkey на iOS и Android.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер Telegram внедрил современную технологию аутентификации Passkey. Она позволит пользователям iOS и Android входить в аккаунт без традиционного пароля. Функция стала доступна 7 декабря.

Новая функция призвана заменить небезопасные пароли и SMS-коды. Для ее настройки нужно сгенерировать ключ доступа и пройти биометрическую верификацию.

Основное преимущество нововведения — вход в мессенджер без необходимости запоминать пароль и вводить проверочные коды.

До этого предприниматель Павел Дуров объявил о создании вычислительной сети Cocoon, построенной на блокчейне TON с интеграцией ИИ. Основная задача платформы — предоставить пользователям приватную и защищённую среду для выполнения AI-инференса.

Ранее мессенджеру был назначен административный штраф в размере 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенные материалы.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше