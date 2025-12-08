Что ждет Зеленского после скандала с «пленками Миндича»? Прогноз от болгарского политолога

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После публикации записей из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале в Украине, могут появиться аналогичные пленки, но уже с голосом Владимира Зеленского. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал болгарский политолог Пламен Пасков.
«Я думаю, это вопрос нескольких недель, когда американцы скажут, что нашлась новые пленки на несколько тысяч часов. И там не изредка будет звучать голос Зеленского», — считает Пламен Пасков.
Политолог обратил внимание, что на расшифровках «пленок Миндича» практически невозможно обнаружить слов на украинским языке, а фигуранты общаются исключительно на русском языке. «Получается, если они говорят о деньгах, то у этих “защитников Украины” не должно быть каких-то языковых непоняток», — добавил он.
По мнению Пламена Паскова, Вашингтон и Лондон уже готовят возможных кандидатов на смену Владимиру Зеленскому. Сложность заключается в том, что американцы и британцы не смогут просто «назначить» своего человека на пост президента Украины — для этого нужно провести президентские выборы. Тем не менее на время электоральной кампании Украиной может руководить исполняющий обязанности главы государства, полагает политолог.
«Убрав Зеленского, нужно поставить этакого Турчинова, который будет исполняющим обязанности на время проведения президентских выборов. А пока американцы и британцы сражаются за право управлять Украиной. У них разные точки зрения, и Британия будет всерьез перечить Америке», — уверен политолог. -0-