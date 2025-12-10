Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта схема, позволившая Долиной годами не платить налоги за тайный дворец

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. По данным SHOT, в бюджет не поступило около 1 миллиона рублей налогов с роскошного имения артистки.

Источник: Life.ru

Дворец Долиной. Видео © SHOT.

По информации телеграм-канала, в 2003 году певица купила участок в закрытом посёлке Славино. Сначала построила там дом на 360 квадратов — выкладывала фотографии, видео и не скрывала своей дачи. А затем приступила к возведению четырёхэтажного коттеджа на 660 квадратных метров. Про него СМИ и налоговой известно не было. Закончила строительство Долина только в 2011 году, но в собственность оформлять жильё почему-то не стала и всё это время налог на дом не платила.

На кадастровый учёт дом был поставлен только в августе прошлого года. Навести порядок с документами Долина решила именно тогда, когда её обманули мошенники, и она отдала деньги Человеку-пауку. В итоге за 12 лет сэкономила около миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Лариса Долина получила от покупательницы 1 млн рублей задатка при оформлении сделки по продаже квартиры и дала соответствующую расписку, однако после полной оплаты жилья не передала его новой владелице. Покупательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры в интернете, не зная, кому она принадлежит. Сделку сопровождал риелтор. После передачи задатка стороны заключили договор купли-продажи, а вся сумма — 112 млн рублей — была полностью выплачена. Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.