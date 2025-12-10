Раскрыта схема, позволившая Долиной годами не платить налоги за тайный дворец

По информации телеграм-канала, в 2003 году певица купила участок в закрытом посёлке Славино. Сначала построила там дом на 360 квадратов — выкладывала фотографии, видео и не скрывала своей дачи. А затем приступила к возведению четырёхэтажного коттеджа на 660 квадратных метров. Про него СМИ и налоговой известно не было. Закончила строительство Долина только в 2011 году, но в собственность оформлять жильё почему-то не стала и всё это время налог на дом не платила.