Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

12 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг мужских сборных команд по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, сборная Казахстана по футзалу опустилась на девятое место в новом рейтинге ФИФА. До этого команда занимала восьмую строчку.

Лидирует в мировом рейтинге Бразилия, второе место занимает Португалия, а третью строчку взяла Испания.

Мужской рейтинг ФИФА по футзалу от 12 декабря 2025 года:

Бразилия — 1674,04 очка;Португалия — 1536,17;Испания — 1529,67;Аргентина — 1515,75;Иран — 1484,23;Марокко — 1481,26;Россия — 1435,77;Украина — 1415,81;Казахстан — 1400,60;Франция — 1357,50.

Ранее определились соперники «Кайрата» и «Семея» в ¼ финала Лиги чемпионов.