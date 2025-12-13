Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

По данным sportarena.kz, сборная Казахстана по футзалу опустилась на девятое место в новом рейтинге ФИФА. До этого команда занимала восьмую строчку.
Лидирует в мировом рейтинге Бразилия, второе место занимает Португалия, а третью строчку взяла Испания.
Мужской рейтинг ФИФА по футзалу от 12 декабря 2025 года:
Бразилия — 1674,04 очка;Португалия — 1536,17;Испания — 1529,67;Аргентина — 1515,75;Иран — 1484,23;Марокко — 1481,26;Россия — 1435,77;Украина — 1415,81;Казахстан — 1400,60;Франция — 1357,50.
Ранее определились соперники «Кайрата» и «Семея» в ¼ финала Лиги чемпионов.