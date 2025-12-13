Россиянам рассказали о размере выплат по больничному в 2026 году: вот каким будет максимум

В России в 2026 году увеличат максимальный размер выплат по больничному. Он превысит 207 тысяч рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.
По ее словам, об этом свидетельствуют требования законодательства. Расчет больничных, как и прежде, будет основываться на среднедневном заработке и трудовом стаже. Депутат уточнила, что 207 тысяч рублей — максимальный размер выплат по больничному в месяц.
«Минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ)» — уведомила Светлана Бессараб.
Гражданам РФ также в 2026 году повысят страховые пенсии. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента. Страховые пенсии по старости увеличат уже в январе.