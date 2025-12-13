Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о размере выплат по больничному в 2026 году: вот каким будет максимум

В ГД заявили о максимальном размере выплат по больничному в 207 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России в 2026 году увеличат максимальный размер выплат по больничному. Он превысит 207 тысяч рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

По ее словам, об этом свидетельствуют требования законодательства. Расчет больничных, как и прежде, будет основываться на среднедневном заработке и трудовом стаже. Депутат уточнила, что 207 тысяч рублей — максимальный размер выплат по больничному в месяц.

«Минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ)» — уведомила Светлана Бессараб.

Гражданам РФ также в 2026 году повысят страховые пенсии. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента. Страховые пенсии по старости увеличат уже в январе.