Скульптуры бабров появились в сквере имени Кирова в Иркутске

IrkutskMedia, 13 декабря. В Иркутске запустили проект по созданию арт-объектов с изображением бабра — исторического символа города. В сквере имени Кирова уже установили первые две полигональные скульптуры. Всего к Новому году здесь появится семь таких фигур. Позже их распределят по районам города — каждый получит свой бабр как точку притяжения и новую достопримечательность, сообщает пресс-служба администрации облцентра.
Скульптуры создают в рамках бренда «Счастье чистой воды». Ранее под этим проектом в Иркутске уже появились популярные фотозоны: бабр и соболь у Московских ворот, светящиеся буквы бренда и зеркальное сердце. Новые арт-объекты разместят также на главной площади областного центра.
«Особую благодарность хочу выразить нашим надежным партнерам — “Сбербанку”, подарившему городу три скульптуры, и дизайн-студии “Цеппелин” за вклад в разработку художественного решения. Мы открыты для сотрудничества и приглашаем спонсоров, представителей бизнеса присоединиться к проекту. Вместе мы сможем создать еще больше бабров, которые станут не просто скульптурами, а добрыми и узнаваемыми символами, делающими Иркутск уютнее для горожан и гостей областного центра», — подчеркнула советник мэра Инга Корочкина.