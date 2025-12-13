Скульптуры бабров появились в сквере имени Кирова в Иркутске

«Особую благодарность хочу выразить нашим надежным партнерам — “Сбербанку”, подарившему городу три скульптуры, и дизайн-студии “Цеппелин” за вклад в разработку художественного решения. Мы открыты для сотрудничества и приглашаем спонсоров, представителей бизнеса присоединиться к проекту. Вместе мы сможем создать еще больше бабров, которые станут не просто скульптурами, а добрыми и узнаваемыми символами, делающими Иркутск уютнее для горожан и гостей областного центра», — подчеркнула советник мэра Инга Корочкина.