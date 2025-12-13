Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парту Героя открыли в Нанайском районе

В селе Верхний Нерген увековечили память двух участников Великой Отечественной войны.

Источник: Хабаровский край сегодня

В школе имени Григория Ходжера в селе Верхний Негрен открыли Парту Героя, посвященную памяти односельчан — участников Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Еще одна Парта Героя, установленная в Хабаровском крае, посвящена Ходжеру Наю Григорьевичу и Чебунину Алексею Ивановичу.

Наю Григорьевич Ходжер родился в 1912 году. На фронт призван в 1941 году. Удостоен ордена Славы"III степени, ордена Красной Звезды и медали «За оборону Ленинграда». В январе 1945 года погиб в бою. В Нергене в память о земляке — герое установлены мемориальная доска и памятная плита, в его честь названа улица.

Разведчик Алексей Иванович Чебунин воевал под Сталинградом. Удостоен ордена Красного Знамени за исключительную храбрость и геройство.