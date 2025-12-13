Парту Героя открыли в Нанайском районе

Наю Григорьевич Ходжер родился в 1912 году. На фронт призван в 1941 году. Удостоен ордена Славы"III степени, ордена Красной Звезды и медали «За оборону Ленинграда». В январе 1945 года погиб в бою. В Нергене в память о земляке — герое установлены мемориальная доска и памятная плита, в его честь названа улица.