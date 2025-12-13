Парту Героя открыли в Нанайском районе

В школе имени Григория Ходжера в селе Верхний Негрен открыли Парту Героя, посвященную памяти односельчан — участников Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Еще одна Парта Героя, установленная в Хабаровском крае, посвящена Ходжеру Наю Григорьевичу и Чебунину Алексею Ивановичу.
Наю Григорьевич Ходжер родился в 1912 году. На фронт призван в 1941 году. Удостоен ордена Славы"III степени, ордена Красной Звезды и медали «За оборону Ленинграда». В январе 1945 года погиб в бою. В Нергене в память о земляке — герое установлены мемориальная доска и памятная плита, в его честь названа улица.
Разведчик Алексей Иванович Чебунин воевал под Сталинградом. Удостоен ордена Красного Знамени за исключительную храбрость и геройство.