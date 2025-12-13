Жительница Омской области запечатлела северное сияние прямо из окна

В ночь на 13 декабря жительница Саргатского района Омской области Милена Пономарева запечатлела северное сияние. Девушка отметила, что даже из дома не пришлось выходить.
«Красивейший кадр сделала сегодня ночью. Пик должен быть впереди. Параметры хорошие на ближайший час», — написала она, добавив, что сейчас наблюдается благоприятный период для просмотра полярного сияния.
Также на вопросы омичей в комментариях отметила, как ей удалось снять такой красивый кадр на телефон.
«Выставляю на своем телефоне примерно такие настройки и с них получается такой кадр сквозь стекло дома», — рассказала девушка в своем телеграм-канале «Охотник за красотами Омской области».
Фото: телеграм-канал «Охотник за красотами Омской области».
Фотограф отметила, что планирует позже сделать еще более качественные снимки, но даже этот спонтанный кадр вызвал восхищение у подписчиков.
