20 школьников из Красноярского края прошли отбор на «Смену будущего 2026» в Сочи

Девятиклассница Женя Гусева из Профкласса. ФМ школы № 1 г. Шарыпово в прошлом году уже побывала на таком интенсиве и признаётся: «В этом году не было ни капли сомнений, руки сами потянулись, чтобы заполнить заявку — хотелось проверить, насколько я выросла над собой. От поездки жду глубины, хочется еще больше погрузиться в образовательную и профориентационную программы, и найти новых единомышленников. Жизнь очень изменилась после того, как я поступила в Профкласс: учеба перестала быть просто уроками, теперь — это инструмент чтобы понимать, как устроен мир вокруг. Появилась уверенность в своём будущем, для меня это самый ценный опыт, который подарил Профкласс. ФМ».