20 школьников из Красноярского края прошли отбор на «Смену будущего 2026» в Сочи

Ученики 8−11 классов из Красноярска, Бородино, Назарово, Минусинска и Шарыпово станут участниками образовательной программы Фонда Мельниченко «Смена будущего 2026». Она пройдет с 24 января по 2 февраля 2026 года в Сочи.
В этом году на конкурс из разных уголков России прислали более 1 000 заявок, из которых жюри предстояло выбрать всего 150 финалистов. Сделать это было не просто — в каждой видео-визитке, анкете чувствовалось желание школьников развиваться, пробовать новое и готовность принимать вызовы.
«Не передать словами эмоции, когда узнал, что я прошел конкурсный отбор, — делится ученик 9 Профкласса. ФМ школы № 7 г. Назарово Максим Бердюгин. — Совсем скоро я смогу побывать в Сочи и поучаствовать во множестве увлекательных мероприятий, которые помогут мне в дальнейшем развитии. Я очень благодарен Фонду Мельниченко за предоставленную возможность увидеть своё будущее с новой стороны и сделать это в столь красивом и прекрасном месте».
Рады такой возможности и родители. «До сих пор не верится, что ребенок в числе лидеров, — говорит специалист отдела оперативной отгрузки Бородинского разреза Юлия Никулина, мама лидера конкурса — восьмиклассницы Евы. — Дочь решила попробовать свои силы, собрали всё нужное, записали видео-визитку. Пока ждали итоги, она решала на платформе “Вовлекай” разные задания и проходила курсы, получила даже сертификаты “Профпроба: энергетик”, “Профпроба: лаборант химического, химико-технологоческого производства”. И вот вчера долгожданное оповещение: итоги конкурсного отбора! Открываем список, глазами быстро спускаем до буквы н, а дальше все как в тумане. Слезы радости вместе с дочкой! Звоним папе, родным, все очень рады. Хорошо, что у наших детей есть такие замечательные возможности!».
Теперь юноши и девушки с нетерпением ждут не новогодних каникул, а конец января, ведь в образовательном лагере в Сочи для них приготовлено много интересного: погружение в химию, физику и математику, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, профориентационные мероприятия, тематические квизы по профессиям ТЭК и химической промышленности, а также множество развлекательных и спортивных мероприятий.
Девятиклассница Женя Гусева из Профкласса. ФМ школы № 1 г. Шарыпово в прошлом году уже побывала на таком интенсиве и признаётся: «В этом году не было ни капли сомнений, руки сами потянулись, чтобы заполнить заявку — хотелось проверить, насколько я выросла над собой. От поездки жду глубины, хочется еще больше погрузиться в образовательную и профориентационную программы, и найти новых единомышленников. Жизнь очень изменилась после того, как я поступила в Профкласс: учеба перестала быть просто уроками, теперь — это инструмент чтобы понимать, как устроен мир вокруг. Появилась уверенность в своём будущем, для меня это самый ценный опыт, который подарил Профкласс. ФМ».
Фонд Мельниченко за последний годы внес много позитивных перемен в жизнь старшеклассников территорий ответственности СУЭК-Красноярск и СГК. Летом для ребят организуются Профкоманды. ФМ, где подростки погружаются в профессии горняков, железнодорожников, энергетиков, помогают поддерживать порядок в городах и получают за это зарплату. В Бородино, Назарово, Шарыпово и Минусинске действуют Профклассы. ФМ, ученики которых углублённо изучают точные науки, встречаются с представителями востребованных на производстве профессий, а также получают свои первые профессии в местных ссузах.
К слову, бородинские девятиклассники совсем недавно успешно прошли экзаменационные испытания по маркшейдерскому делу. Сертификаты государственного образца о присвоении профессии профклассовцы промышленных городов получат вместе с аттестатами об основном общем образовании.