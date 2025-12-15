В Омске в 2026 году благоустроят 10 общественных пространств

В Омске в 2026-м году будут реализованы 10 инициативных проектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
В списке общественных пространств, которые будут благоустроены:
— Спортивная площадка «Спортивный драйв» на ул. Нефтезаводской в районе дома № 30 в Советском округе.
— «Скейт-парк на бульваре А. К. Веретено и “Светлая аллея” на ул. Дмитриева в Кировском округе.
— «Атмосфера уюта» на ул. В. Иванова в Ленинском округе.
— «Сквер Пономаренко» на одноименной улице и «Двор мечты» по адресу ул. 4-я Транспортная, 10 в Октябрьском округе.
В Центральном округе воплотятся проекты: «Лестница к океану» (3 этап) на Иртышской набережной; «Взлет — территория здоровья» (3 этап) на ул. 27-я Северная; «Солнечный двор» — на улице Декабристов в районе домов 137А, 137, 139А и 139; «Площадка для семейного отдыха “Галактика хорошего настроения” — ул. Герцена, 250.
В целом на благоустройство 10 общественных пространств в бюджете города заложен 41 млн рублей.