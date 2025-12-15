В Омске в 2026 году благоустроят 10 общественных пространств

В Центральном округе воплотятся проекты: «Лестница к океану» (3 этап) на Иртышской набережной; «Взлет — территория здоровья» (3 этап) на ул. 27-я Северная; «Солнечный двор» — на улице Декабристов в районе домов 137А, 137, 139А и 139; «Площадка для семейного отдыха “Галактика хорошего настроения” — ул. Герцена, 250.