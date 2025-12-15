Женщина в Китае случайно постирала своего кота

Случаи жестокого обращения с животными происходят и в России. В августе мужчина избил добермана в Балашихе. Он отхлестал собаку веткой прямо при детях. Позднее «Вечерняя Москва» связалась с хозяйкой животного и выяснила подробности произошедшего. Женщина заявила, что мужчина избил собаку за то, что она его не слушалась. Она также подчеркнула, что в Сети все выставили не так, как было на самом деле.