Женщина в Китае случайно постирала своего кота. Питомец выжил и отделался лишь незначительными травмами. Об этом пишет South China Morning Post.
Кот по кличке Цзиньтяо находился в барабане на протяжении всей запланированной программы, которая длилась более 10 минут. На опубликованном в сети видео промокший насквозь и дрожащий кот спотыкаясь идет к хозяйке.
Пользователей интернета возмутило, что девушка начала снимать видео вместо того, чтобы сразу отвезти кота в клинику.
— Увидев, что ее кот несколько минут застрял в стиральной машине, она не стала сразу проверять, как он себя чувствует, и не отвезла его в больницу, а сняла видео, заявив, что слишком боится его трогать. Ей никогда нельзя разрешать заводить котов, — возмутился один из комментаторов.
Многие настоятельно призвали девушку отправить Цзиньтяо в клинику для обследования на наличие скрытых травм.
Сам кот быстро поправился, и через несколько дней девушка опубликовала ролик, на котором Цзиньтяо в отличном самочувствии бодро бегает по квартире. Прошел ли в итоге кот осмотр ветеринара хозяйка не уточнила, говорится в материале.
