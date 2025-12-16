Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ

«Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль. Оперативному взысканию… задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на граждан, являющихся должниками за ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на судебную систему», — говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.