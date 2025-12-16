После запуска четвёртого моста в Новосибирске скорректируют светофоры

«Как мы и прогнозировали, наиболее нагруженный узел — это пересечение улиц Ипподромской и Военной. На этом участке был разработан временный режим регулирования, изменена продолжительность цикла и время работы разрешающего сигнала светофора», — пояснил Стефанов. Он также отметил, что на примыкающих улицах, например, на пересечении Военной и Тополевой, трафик значительно сократился. Уже разработана и согласована с ГАИ новая схема организации движения, которая будет реализована на этой неделе.