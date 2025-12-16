Ричмонд
После запуска четвёртого моста в Новосибирске скорректируют светофоры

Мэр Максим Кудрявцев поручил продолжить мониторинг и внести изменения в организацию движения, так как транспортные потоки перераспределились.

Источник: Om1 Новосибирск

После открытия движения по четвёртому мосту через Обь в Новосибирске началась корректировка дорожной ситуации. Как сообщает пресс-служба мэрии, мэр Максим Кудрявцев поручил продолжить мониторинг и вносить изменения в схемы движения. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов доложил, что изменения уже происходят, особенно на одном из самых загруженных участков.

«Как мы и прогнозировали, наиболее нагруженный узел — это пересечение улиц Ипподромской и Военной. На этом участке был разработан временный режим регулирования, изменена продолжительность цикла и время работы разрешающего сигнала светофора», — пояснил Стефанов. Он также отметил, что на примыкающих улицах, например, на пересечении Военной и Тополевой, трафик значительно сократился. Уже разработана и согласована с ГАИ новая схема организации движения, которая будет реализована на этой неделе.

Параллельно продолжается мониторинг транспортных потоков. В тёплый период года планируется обустроить дополнительные развороты и съезды, что также поможет перераспределить нагрузку на дорожную сеть.