Казахстанский стартап «Letters of War» — «Письма войны» вышел на международную платформу Steam

История начинается в 1943 году, в период активных боевых действий на Европейском материке. Игрок погружается в жизнь обычной, но любящей семьи за мгновения до того, как война навсегда меняет их судьбу. Повествование затрагивает темы утраты, поиска, жизни и смерти, показывая, как одно событие способно изменить человеческую жизнь навсегда.