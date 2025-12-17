Казахстанский стартап «Letters of War» — «Письма войны» вышел на международную платформу Steam

«Letters of War» / «Письма Войны» — один из первых уникальных казахстанских проектов в жанре 2D-adventure с сильным сюжетным и нарративным фокусом. Игра основана на оригинальном авторском сценарии с использованием достоверных исторических данных о Второй мировой войне.
Сюжет вдохновлён реальными событиями из семейной истории автора сценария Дидара Кошанова и рассказывает о судьбе провинциальной британской семьи. В центре повествования — отец Лиам и его дочь Рози, которым приходится столкнуться с тяжёлыми испытаниями военного времени.
Проект раскрывает историю участия Великобритании во Второй мировой войне, делая акцент на человеческом измерении конфликта — жизни мирных людей, семейных ценностях, утрате и надежде. Британская сторона войны показана глубоко и детально, с опорой на исторические источники, что редко встречается в развлекательных медиа.
«Letters of War» / «Письма Войны» — это драматичная и эмоциональная история о важности человеческих отношений, стойкости и выборе. Игра несёт выраженный антивоенный и пацифистский посыл, побуждая игроков задуматься о последствиях войны и ценности мирного сосуществования. Такой подход способствует развитию эмпатии и социальной ответственности, особенно среди молодёжи.
Благодаря сочетанию повествовательного геймплея и исторического контекста, проект также носит образовательный характер, подробно освещая вклад и роль Великобритании во Второй мировой войне.
Проект разработан на английском языке, а все персонажи игры были озвучены британскими носителями языка — экспатами, которые работают на территории Казахстана. При этом, для большего охвата игровой аудитории и распространения игры на мировом рынке в проекте предусмотрены переводы на казахский, русский, немецкий, французский, японский, испанский, итальянский языки. Музыка к игре создана молодым казахстанским композитором Жакияновым Елжаром.
Разнообразный игровой процесс и продуманные динамичные механики соответствуют мировым стандартам качества. Игра разрабатывается на движке Unity (платно), на котором основаны лучшие современные мировые проекты.
Отдельное внимание уделено художественному стилю: уникальная авторская рисовка, проработанные персонажи, смена времён года, а также локации западного фронта, представленные как в мирный, так и в военный периоды.
Сюжет.
История начинается в 1943 году, в период активных боевых действий на Европейском материке. Игрок погружается в жизнь обычной, но любящей семьи за мгновения до того, как война навсегда меняет их судьбу. Повествование затрагивает темы утраты, поиска, жизни и смерти, показывая, как одно событие способно изменить человеческую жизнь навсегда.